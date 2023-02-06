امريكا تسعى لفرض رسوم كمركية بسنبة 200% على الالمنيوم الروسي

وتسعى واشنطن لمواصلة الضغط على موسكو مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى للحرب في أوكرانيا، حيث يشدد الغرب عقوباته على روسيا لحرمانها من جزء من مواردها الخارجية التي تمول بها حملتها العسكرية.وقال مصدر لوكالة بلومبرغ، إن "أميركا تدرس هذه الخطوة منذ شهور".واضاف أن "الولايات المتحدة تستهدف أيضا الألومنيوم الروسي لأن موسكو تتخلص منه بأسعار منخفضة في السوق الأميركية وتضر بالشركات في الولايات المتحدة.وفي حال إقرار هذه التعريفة الجمركية المرتفعة، فإنها ستنهي فعليا واردات الولايات المتحدة من المعدن الروسي.وتعد روسيا ثاني أكبر منتج للألومنيوم في العالم، ويمثل المعدن الروسي حوالي 10 بالمئة من واردات الألومنيوم الأميركية.