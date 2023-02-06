ارتفاع حصيلة القتلى والمصابين في تركيا وسوريا جراء الزلزال المدمر

واعلن وزير الصحة التركي، عن "ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 1651 قتيلاً و 11119 مصاباً".فيما اعلنت وزارة الصحة السورية، عن "ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 570 قتيلاً و1403 مصابين".وفي وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة جنوب تركيا، كما وردت أنباء عن أضرار في عدة مناطق سورية، كما شعرت بهزات أرضية في مناطق مختلفة بالدول المجاورة.