تركيا على موعد مع ظاهرة جوية تزامناً مع الزلازل

ووفقا لخبراء الأرصاد الجوية فإن تساقط الثلوج والأمطار المنتظر في المنطقة المنكوبة من شأنه أن يعقد إزالة الأنقاض وعمليات البحث والإنقاذ.وتسبب الزلزال العنيف الذي ضرب مناطق في كل تركيا وسوريا، فجر أمس الاثنين، في مقتل أكثر من 4 آلاف شخص وإصابة الآلاف.ومع تواصل عمليات البحث والإنقاذ أعلنت السلطات التركية ارتفاع عدد الضحايا إلى حو 3 آلاف قتيل وأكثر من 15 ألف مصاب.كذلك ارتفع عدد الضحايا في سوريا إلى نحو 1500 قتيل وأكثر 1300 جريح.كما شعر عدد من الدول على غرار لبنان والعراق والأردن بهزات أرضية ارتدادية.