بينهم طفلان.. فيديو يوثق لحظة انتشال أربعة اتراك من تحت أنقاض الزلزال

السومرية نيوز - دوليات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، فيديو وثق لحظة انتشال 4 أشخاص، بينهم طفلان، وهم أحياء، من تحت الأنقاض في منطقة نيزيب بولاية غازي عنتاب جنوب البلاد.



ويظهر في الفيديو مواطنون وهم يعملون على إخراج عالقين تحت مبنى مهدم من جرّاء الزلزال الذي ضرب تركيا، يوم الإثنين.



واستخدم المواطنون أدوات بسيطة للوصول إلى 4 أشخاص، بينهم طفلان، كانوا محاصرين تحت الأنقاض.





وتواصل حصيلة الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا الارتفاع، وذلك بالتزامن مع زيادة في أعداد المنكوبين الذين وجدوا أنفسهم بدون مأوى بعد تهدم المباني التي كانوا يقيمون فيها.



وأعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب ولاية كهرمان مرعش إلى 2379 قتيلا و14483 جريحا.



وأشار المسؤول التركي إلى أن هناك 52 ألفا من المنكوبين تم توزيعهم على مراكز إيواء.



وحسبما نقلت وكالة "الأناضول" عن أوقطاي، فقد تم إرسال وتشغيل 102 محطة بث متنقلة للهواتف المحمولة إلى المناطق المتأثرة بالزلزال.



وذكر أوقطاي أن الزلزال أثر على مناطق واسعة في تركيا وخارجها، مبينا أن الفرق المختصة بدأت أعمال البحث والإنقاذ منذ اللحظات الأولى.



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وإلى جانب الخسائر البشرية، انهار أكثر من ألف مبنى بالكامل، وفق أقطاي.



وفي إجراء احترازي، قطع الغاز عن المنطقة بسبب هزات ارتدادية وخشية وقوع انفجار، كما أغلقت 3 من مطارات المنطقة، وهي هاتاي وكهرمان مرعش وغازي عنتاب.



من جانبها قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، إن الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة، يعد أكثر الزلازل فتكا في البلاد منذ زلزال مماثل القوة في عام 1999 دمر منطقة بحر مرمرة الشرقية المكتظة بالسكان بالقرب من إسطنبول، مما أدى إلى مقتل أكثر من 17 ألف شخص.



ووفق المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، فإن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات قرب مدينة كهرمان مرعش، وتسبب في صدع يمتد طوله لما يزيد على 100 كيلومتر بين الصفيحة الأناضولية والعربية.