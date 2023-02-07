ارتفاع عدد وفيات الزلزال "المدمر" في تركيا وسوريا إلى نحو 5 آلاف

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
رياضة
خليجي 25
كأس العالم فيفا 2022
محليات
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
17
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
17
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
رياضة
خليجي 25
كأس العالم فيفا 2022
محليات
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
رمضان 2022
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
عشرين
من
02:00 PM
الى
03:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة السوداني
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
رمضان 2022
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
رياضة
خليجي 25
كأس العالم فيفا 2022
محليات
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
اعلان
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-446798-638113555517349793.jpg
ارتفاع عدد وفيات الزلزال "المدمر" في تركيا وسوريا إلى نحو 5 آلاف
دوليات
2023-02-07 | 03:17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,142 مشاهدة
السومرية نيوز – دوليات
أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا(آفاد)، الثلاثاء 7 فبراير/شباط 2023، عن ارتفاع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد إلى 3381 قتيلاً، فيما ضربت هزات أرضية جديدة جنوب شرقي البلاد، ووصلت قوتها إلى 5.3 درجة على مقياس ريختر، فيما واصلت حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا الازدياد.
"آفاد" أشارت إلى أن عدد المصابين جراء الزلزال في تركيا بلغ 20 ألفاً و426، موضحاً أن 65 دولة عرضت المشاركة في جهود الإنقاذ، وقال إنه لدى وصول فرق الدعم القادمة من تلك الدول سيتم توزيعها على الولايات المنكوبة.
من جهته لفت رئيس "آفاد"، يونس سيزر، إلى وقوع 243 هزة ارتدادية عقب الزلزال، مشيراً إلى أن 16 ألفاً و400 شخص يشاركون في جهود البحث والإنقاذ، الذين يواصلون من جهة أخرى مساعي إرسال الخيام واحتياجات الإيواء الأساسية، موضحاً أنه تم إرسال حوالي 65 ألف خيمة لمناطق الزلزال، فضلاً عن 300 ألف بطانية.
كان زلزال مدمر قد ضرب فجر الإثنين، 6 فبراير/شباط 2023، تركيا وسوريا، وبلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة، مخلفَين خسائر بشرية فادحة وأضراراً مادية.
كذلك وقع زلزال جديد، فجر الثلاثاء 7 فبراير/شباط 2023، بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر في ولاية أدي يامان، جنوب شرق تركيا، وقالت "آفاد" في بيان إن مركز الزلزال يقع في قضاء "غولباشي".
أضافت أن الزلزال وقع في تمام الساعة 06:13 بالتوقيت المحلي (+3تغ)، على عمق 8.13 كلم، بحسب ما أوردته وكالة الأناضول.
أيضاً ضرب زلزال جديد ولاية قهرمان مرعش التركية، فجر الثلاثاء، بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، إضافة إلى حدوث زلزال آخر بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر، حدث في البحر الأبيض المتوسط، قبالة سواحل ولاية هطاي جنوبي تركيا.
يأتي هذا فيما واصلت حصيلة الضحايا في سوريا الارتفاع، إذ أعلن الدفاع المدني في مناطق المعارضة السورية شمالي البلاد، عن وفاة ما لا يقل عن 740 شخصاً في شمال غربي البلاد جراء الزلزال، فيما وصل عدد الجرحى لأكثر من 2100، حتى صباح اليوم الثلاثاء.
لا تزال فرق الإنقاذ تواصل البحث عن ناجين، ما يرجح ازدياد أعداد الضحايا، وقال الدفاع المدني فجر الثلاثاء، إن "الوقت بدأ ينفد ومئات العائلات لا تزال عالقة تحت الأنقاض، كل ثانية قد تعني إنقاذ روح"، مناشداً جميع المنظمات الإنسانية والجهات الدولية تقديم الدعم المادي، ومساعدة ضحايا الزلزال بشكل عاجل.
من جانبها، أفادت متحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في شمال غربي سوريا، بأنه من المتوقع زيادة عدد القتلى في المنطقة، وقالت المتحدثة ماديفي سون سوون: "تعاملنا مع ظواهر جوية وعواصف ثلجية، لكن لا شيء بحجم زلزال بهذه القوة، ما هو إلا إضافة إلى كل أشكال المعاناة".
من جهته، أعلن نظام بشار الأسد، صباح الثلاثاء 7 فبراير/شباط 2023، عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في مناطق حماة وحلب واللاذقية، وطرطوس، وريف إدلب إلى 812 وفاة، في حين وصل عدد المصابين إلى 1449.
يُعد هذا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا أقوى زلزال على مستوى العالم تسجله هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، منذ هزة أرضية جنوب المحيط الأطلسي النائي، في أغسطس/آب 2021.
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد،
أنقر هنا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
هزة أرضية تضرب العاصمة بغداد
محليات
35.46%
05:30 | 2023-02-06
هزة أرضية تضرب العاصمة بغداد
05:30 | 2023-02-06
الصدر: لو لا هذا الامر لما حدث الزلزال المدمر
محليات
23.66%
15:13 | 2023-02-06
الصدر: لو لا هذا الامر لما حدث الزلزال المدمر
15:13 | 2023-02-06
بينهم "واتساب".. عطل مفاجئ يضرب مواقع التواصل في العراق
محليات
21.46%
00:18 | 2023-02-06
بينهم "واتساب".. عطل مفاجئ يضرب مواقع التواصل في العراق
00:18 | 2023-02-06
تقرير استقصائي بريطاني يكشف "خفايا" تهريب الدولار من العراق
اقتصاد
19.41%
07:00 | 2023-02-05
تقرير استقصائي بريطاني يكشف "خفايا" تهريب الدولار من العراق
07:00 | 2023-02-05
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
سوق باب المعظم - ناس وناس ٢٠٢٣ - الحلقة ٣٩٧ | 2023
04:00 | 2023-02-07
ناس وناس
سوق باب المعظم - ناس وناس ٢٠٢٣ - الحلقة ٣٩٧ | 2023
04:00 | 2023-02-07
Celebrity
المودل والبلوگر السعودي محمد التركي - حلقة ١- م٢ | الموسم الثاني
14:50 | 2023-02-06
Celebrity
المودل والبلوگر السعودي محمد التركي - حلقة ١- م٢ | الموسم الثاني
14:50 | 2023-02-06
بالمختزل
تهريب الدولار.. يد السوداني تمسك بغداد ولا تصل الإقليم - الحلقة ٩٤ | 2023
14:00 | 2023-02-06
بالمختزل
تهريب الدولار.. يد السوداني تمسك بغداد ولا تصل الإقليم - الحلقة ٩٤ | 2023
14:00 | 2023-02-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ شباط ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-02-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ شباط ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-02-06
Morning Live
حقوق المرأة تأخذ ام تعطى - الحلقة ٢٢٥ | 2023
05:00 | 2023-02-06
Morning Live
حقوق المرأة تأخذ ام تعطى - الحلقة ٢٢٥ | 2023
05:00 | 2023-02-06
خط أحمر
ادخال مليون حبة مخدرة الى الانبار - الحلقة ٧٣ | ٢٠٢٣
14:50 | 2023-02-05
خط أحمر
ادخال مليون حبة مخدرة الى الانبار - الحلقة ٧٣ | ٢٠٢٣
14:50 | 2023-02-05
عشرين
خصوم السوداني يتكئون على ازمة الدولار..سيناريو عبد المهدي يلوح بالافق - الحلقة ٧٩ | 2023
14:00 | 2023-02-05
عشرين
خصوم السوداني يتكئون على ازمة الدولار..سيناريو عبد المهدي يلوح بالافق - الحلقة ٧٩ | 2023
14:00 | 2023-02-05
رحال
إحدى أهمّ محافظات العراق..بابل- الحلقة ٤٠ | الموسم 3
14:50 | 2023-02-04
رحال
إحدى أهمّ محافظات العراق..بابل- الحلقة ٤٠ | الموسم 3
14:50 | 2023-02-04
اسرار الفلك
من ٤ الى ١٠ شباط ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-02-04
اسرار الفلك
من ٤ الى ١٠ شباط ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-02-04
Dayane & The City
فن الكتابة.. مجوهرات.. وصناعة المسابح - الحلقة ١٣ | الموسم 3
14:50 | 2023-02-03
Dayane & The City
فن الكتابة.. مجوهرات.. وصناعة المسابح - الحلقة ١٣ | الموسم 3
14:50 | 2023-02-03
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
سوق باب المعظم - ناس وناس ٢٠٢٣ - الحلقة ٣٩٧ | 2023
04:00 | 2023-02-07
ناس وناس
سوق باب المعظم - ناس وناس ٢٠٢٣ - الحلقة ٣٩٧ | 2023
04:00 | 2023-02-07
Celebrity
المودل والبلوگر السعودي محمد التركي - حلقة ١- م٢ | الموسم الثاني
14:50 | 2023-02-06
Celebrity
المودل والبلوگر السعودي محمد التركي - حلقة ١- م٢ | الموسم الثاني
14:50 | 2023-02-06
بالمختزل
تهريب الدولار.. يد السوداني تمسك بغداد ولا تصل الإقليم - الحلقة ٩٤ | 2023
14:00 | 2023-02-06
بالمختزل
تهريب الدولار.. يد السوداني تمسك بغداد ولا تصل الإقليم - الحلقة ٩٤ | 2023
14:00 | 2023-02-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ شباط ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-02-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ شباط ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-02-06
Morning Live
حقوق المرأة تأخذ ام تعطى - الحلقة ٢٢٥ | 2023
05:00 | 2023-02-06
Morning Live
حقوق المرأة تأخذ ام تعطى - الحلقة ٢٢٥ | 2023
05:00 | 2023-02-06
خط أحمر
ادخال مليون حبة مخدرة الى الانبار - الحلقة ٧٣ | ٢٠٢٣
14:50 | 2023-02-05
خط أحمر
ادخال مليون حبة مخدرة الى الانبار - الحلقة ٧٣ | ٢٠٢٣
14:50 | 2023-02-05
عشرين
خصوم السوداني يتكئون على ازمة الدولار..سيناريو عبد المهدي يلوح بالافق - الحلقة ٧٩ | 2023
14:00 | 2023-02-05
عشرين
خصوم السوداني يتكئون على ازمة الدولار..سيناريو عبد المهدي يلوح بالافق - الحلقة ٧٩ | 2023
14:00 | 2023-02-05
رحال
إحدى أهمّ محافظات العراق..بابل- الحلقة ٤٠ | الموسم 3
14:50 | 2023-02-04
رحال
إحدى أهمّ محافظات العراق..بابل- الحلقة ٤٠ | الموسم 3
14:50 | 2023-02-04
اسرار الفلك
من ٤ الى ١٠ شباط ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-02-04
اسرار الفلك
من ٤ الى ١٠ شباط ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-02-04
Dayane & The City
فن الكتابة.. مجوهرات.. وصناعة المسابح - الحلقة ١٣ | الموسم 3
14:50 | 2023-02-03
Dayane & The City
فن الكتابة.. مجوهرات.. وصناعة المسابح - الحلقة ١٣ | الموسم 3
14:50 | 2023-02-03
أبراج ٢٠٢٣
أبراج ٢٠٢٣
توقعات العام الجديد
تفقد برجك الآن
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اعلان
إستفتاء
هل تهوي تظاهرات البنك المركزي بأسعار صرف الدولار؟
نعم
نعم
كلا
كلا
لاا اعرف
لاا اعرف
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.