وأثار الزلزال المدمر، الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا وتسبب بأضرار بشرية ومادية هائلة، تساؤلات بشأن حقيقة العلاقة بين ظاهرة "دوران الأغنام"، وتوقف نواة الأرض وانعكاسها، وحدوث الزلزال.



وكان "دوران الأغنام"، الذي فتح الباب على العديد من النظريات في تشرين الثاني من العام الماضي، قد عاد للواجهة مع كون هذه الظاهرة نذيرا لكوارث كبرى.

ورصد أول "دوران للأغنام" في الصين، قبل أن تنتشر مقاطع فيديو توثق هذه الظاهرة في عدة دول أخرى، كان من بينها محافظة الكرك في الأردن.واسترجع العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، هذه الظاهرة، للتدليل على أنها كانت إنذارا بحدوث زلزال تركيا، خاصة مع انتقال هذه الظاهرة في النهاية إلى الأردن، المشاركة في حدودها للجنوب السوري.لكن هذه النظرية واجهت في حينها اعتراضات، أبرزها نفي مفتي الأردن وجود أيّة علاقة لظاهرة دوران الأغنام حول نفسها في الكرك بالدين، مشددا على أنها لا تدل على علامات اقتراب الساعة.بينما قال مختصون إن هذه الظاهرة مجرد مرض أصاب الأغنام وغيرها من القطعان، ما أدى في النهاية إلى دورانها.فيما أدلى متخصصون في الزراعة بنظرية أخرى مفادها أن هذه الظاهرة نتيجة شعور هذه الحيوانات بالإحباط، لبقائها في الحظائر وقتا طويلا.ورغم ذلك، ظلت نظرية "دوران الأغنام" من النظريات المثيرة بشأن حقيقة ارتباطها بالكوارث و"علامات الساعة"، خاصة مع استبعاد أستاذ طب إنتاج الماشية والأغنام في جامعة "ملبورن الأسترالية" أندرو فيش، أن يكون السبب وراء سلوك الأغنام "مرض الدوران"، مشددا على أن هذه العدوى عادة تصيب بين 1 و10% فقط من القطيع.ولم تلبث أن ساهمت دراسة مجلة Nature Geoscience عن توقف نواة الأرض عن الدوران، وترجيح دورانها بشكل معاكس منذ عام 2020، بتعزيز فرضية أن الدراسة إشارة إلى الكوارث الكبرى القادمة، ومنها زلزال تركيا.