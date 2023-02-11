زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزر اندونيسية

السومرية نيوز – دوليات



ذكرت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية أن زلزالا بلغت شدته 6 درجات وقع قرب جزر تالاود الإندونيسية، السبت، على عمق 11 كيلومترا.





ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو وقوع خسائر مادية.



وتقع إندونيسيا على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث تلتقي صفائح تكتونية يؤدي احتكاكها ببعضها إلى هزات أرضية وثوران براكين.



في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ضرب زلزال بلغت قوته 5,6 درجة مقاطعة جاوا الغربية في جنوب شرق آسيا، حيث أسفر عن مقتل 602 شخص.



في 26 ديسمبر/كانون الأول 2004، تسبب زلزال كبير وقع قبالة سومطرة في حدوث تسونامي في المحيط الهندي أودى بحياة أكثر من 230 ألف شخص في أماكن بعيدة مثل سريلانكا والهند وتايلاند.



وأضافت أنه لا توجد أمواج مد بحري (تسونامي) محتملة في أعقاب الزلزال.ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو وقوع خسائر مادية.وتقع إندونيسيا على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث تلتقي صفائح تكتونية يؤدي احتكاكها ببعضها إلى هزات أرضية وثوران براكين.في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ضرب زلزال بلغت قوته 5,6 درجة مقاطعة جاوا الغربية في جنوب شرق آسيا، حيث أسفر عن مقتل 602 شخص.في 26 ديسمبر/كانون الأول 2004، تسبب زلزال كبير وقع قبالة سومطرة في حدوث تسونامي في المحيط الهندي أودى بحياة أكثر من 230 ألف شخص في أماكن بعيدة مثل سريلانكا والهند وتايلاند.

وتعرضت ولايات تركية عدة، صباح السبت، إلى هزات أرضية جديدة، ليصل إجمالي الهزات الارتدادية منذ الزلزال المدمر الاثنين الماضي، إلى نحو ألفي هزة.



وقالت وسائل إعلام تركية إن الهزات الأرضية ضربت ولايات: كهرمان مرعش، وملاطية، وأديامان، وغازي عنتاب.



وفي سياق متصل، قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، صباح السبت، إن أعداد ضحايا الزلزال المدمر الذي وقع الاثنين الماضي، ارتفعت إلى 20 ألفا و665 وفاة.



وأوضحت "آفاد" أن أعداد المصابين في الزلزال تجاوزت حاجز الـ80 ألفا، فيما تم إجلاء أكثر من 92 ألف شخص من الولايات المتضررة من الزلزال.



وأضافت أن 31 ألفا و254 من أفراد البحث والإنقاذ الأتراك ومن الفرق الدولية يواصلون جهودهم في منطقة الزلزال.



وبينت أن عدد أفراد فرق البحث والإنقاذ القادمة من دول أخرى بلغ 7,716 .



وتواصل فرق الإنقاذ في تركيا وسوريا، جهودها المضنية من أجل إنقاذ أحياء محتملين تحت آلاف المباني المدمرة.