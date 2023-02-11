الصين تعتزم مضاعفة عدد رؤوسها النووية إلى 3 أضعاف

وبحسب الوكالة، فإن "الصين ستعمل على رفع عدد الرؤوس النووية التي تمتلكها، على مرحلتين، بحيث يتم رفع العدد إلى 550 بحلول الذكرى المئوية لتأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني، عام 2027، و900 بحلول العام 2035".وأضافت الوكالة، نقلا عن مصادرها، أن "الرئيس الصيني، شي جين بينغ، صادق على خطة تعزيز القدرات النووية لبكين، نظرا لتوتر العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، حول تايوان، في الآونة الأخيرة".وحسب أحد تقارير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام SIPRI، الأخيرة، فإن "جميع دول "النادي النووي"، روسيا، وبريطانيا، وإسرائيل، والهند، والصين، وكوريا الشمالية، وباكستان، والولايات المتحدة، وفرنسا، تعمل على تطوير برامجها النووية".وأشار المعهد، إلى أن "أعداد الرؤوس النووية سترتفع خلال العقد المقبل، رغم انخفاض إجمالي عددها في شهر كانون الثاني 2022، إلى 12705 رؤوس نووية، مقارنة بالعام 2021، حيث بلغت أعداد الرؤوس النووية فيه 13080".وبحسب المعهد، فإن "الصين ستحتل المركز الثالث عالميا، من حيث أعداد الرؤوس النووية، بعد روسيا، والولايات المتحدة".