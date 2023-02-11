لمنع عمليات نقل الاسلحة.. روسيا تعلن قصف منشآت طاقة اوكرانية

كما أفادت التقارير بأن "الهجوم أدى إلى منع عمليات نقل الأسلحة والذخيرة الأجنبية عبر السكك الحديدية إلى ساحات القتال".وقال سلاح الجو الأوكراني إن "روسيا استخدمت 8 قنابل استراتيجية من نوع تو-95 إم.إس وإنها أطلقت صواريخ إكس-101 وإكس-555".وأضاف أن "روسيا استخدمت 8 قنابل استراتيجية من نوع تو-95 إم.إس، وإنها أطلقت صواريخ إكس-101 وإكس-555 من بحر قزوين ومن مدينة فولجودونسك في روسيا".وأشار الى، أن "القوات الروسية أطلقت صواريخ كاليبر الموجهة التي تُطلق بحرا من سفن في البحر الأسود".وقال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، أمس، إن "روسيا أطلقت أكثر من 50 صاروخا على أوكرانيا جرى إسقاط معظمها".وكتب شميهال على تطبيق المراسلة تيليجرام: "روسيا لا تقبل الإخفاقات، وبالتالي تواصل ترويع السكان (الأوكرانيين). محاولة أخرى لتدمير شبكة الطاقة الأوكرانية وحرمان الأوكرانيين من الكهرباء والتدفئة والمياه".