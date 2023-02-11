بعد الزلزال.. تركيا تفتح معبرا بريا يربطها مع أرمينيا

ووفق وكالة الأناضول التركية الرسمية، فقد أعادت السلطات فتح معبر "علي جان" الحدودي مع أرمينيا بعد 35 عاما من إغلاقه، حيث دخلت 5 شاحنات مساعدات أرمينية إلى الأراضي التركية متجهة إلى مناطق الزلزال.ونشر نائب وزير الخارجية الأرميني فاهان كوستنيان مقطع فيديو على حسابه في تويتر للحظة عبور شاحنات الإغاثة باتجاه الجانب التركي.ولفتت الوكالة التركية إلى أن "معبر علي جان شهد حادثة مماثلة عام 1988، حيث عبرت شاحنات مساعدات تركيا إلى الجانب الأرميني الذي تعرض لزلزال.