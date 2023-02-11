مقتل فلسطيني في الضفة الغربية على يد مستوطنين إسرائيليين

وقالت الوزارة في بيان لها "استشهاد الشاب مثقال سليمان ريان (27 عاما)، برصاص مستوطن في الرأس، في قراوة بني حسان، قضاء سلفيت".واضافت: "هاجم مستوطنون مجموعة من الفلسطينيين في قرية قراوة بني حسان، وأطلقوا باتجاههم النار، ما أدى إلى إصابة شاب برصاصة في رأسه، قبل أن يفارق الحياة بعد نقله إلى المستشفى".وارتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري إلى 46 شهيدا، بينهم 9 أطفال، وسيدة مسنة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.وفي وقت سابق، اليوم السبت، هاجم مستوطنون إسرائيليون عددا من المزارعين الفلسطينيين في مدينة سلفيت، وقاموا بزراعة أشجار حرجية، في أراضٍ مملوكة لفلسطينيين تمهيدا للاستيلاء عليها.وتشهد مدن الضفة الغربية تصعيدا ميدانيا خلال الفترة الأخيرة، حيث ينفذ الجيش الإسرائيلي عمليات اقتحام متكررة، ضمن ما يقول إنها هجمات وقائية لإحباط مخططات لتنفيذ عمليات ضد الإسرائيليين.