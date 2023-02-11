العثور على جثة عراقي داخل حدود بيلاروسيا

أفاد مصدر مطلع، السبت، بالعثور على جثة عراقي داخل حدود بيلاروسيا.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "جثة مواطن عراقي تم العثور عليها داخل الحدود البيلاروسية في ٤ شباط الحالي".

وأضاف أنه "تم نقل الجثة الى بيلاروسيا وهي تعود لشخص تولد ٢٠٠١".

وسبق أن كشفت وزارة الخارجية العراقية، العام الماضي، عن نقل جثامين مواطنين عراقيين من بيلاروسيا توفوا بسبب الانجماد.