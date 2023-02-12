تركيا.. هزة أرضية جديدة تضرب قهرمان مرعش

ولم تذكر السلطات مزيدا من التفاصيل حول الهزة الأخيرة وآثارها.وبلغت حصيلة ضحايا زلزال الاثنين في تركيا 24617 قتيلا و80278 مصابا بحلول مساء أمس السبت، حسب إحصائية رسمية، وسط استمرار عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المنكوبة بجنوب شرق البلاد