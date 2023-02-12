النقد الدولي يحذر من ارتفاع البطالة ويطرح توقعاً يخص التضخم

وأشارت المديرة العامة للصندوق، كريستالينا غورغييفا، في كلمتها خلال المنتدى السابع للمالية العامة للدول العربية المنعقد في دبي، اليوم الأحد، إلى أن الأزمة الأوكرانية، ومشاكل المناخ، تفاقم من مخاطر العجز الغذائي، في الدول الأكثر فقرا.وأفادت غورغييفا بأن دول الخليج العربية قدمت 54 مليار دولار أمريكي للبلدان النامية ومنخفضة الدخل القومي، والدول التي تعاني من الصراعات.وحذرت من أن الارتفاع المزمن في معدلات البطالة، بين الشباب، في الدول النامية، يهدد الاستقرار الاجتماعي في المنطقة والعالم بأسره، متوقعة أن معدل التضخم سيتجاوز الـ 10%، للعام الرابع على التوالي.وتوقع صندوق النقد الدولي، نهاية ديسمبر 2022، أن منتجي النفط في الخليج والشرق الأوسط سيجنون تريليون دولار بين عامي 2022 – 2026، وأن دول مجلس التعاون الخليجي الـ6 ستكون صاحبة النصيب الأكبر من الفوائد المتوقعة.وأشارت غورغييفا إلى أن تخفيض إنتاج النفط وفقا لاتفاقية "أوبك+"، قد يؤدي إلى تراجع إيرادات النفط، بينما ستتواصل التحديات في البلدان المستوردة للنفط، حيث تواجه عدة اقتصادات في المنطقة ارتفاعا في نسب الدين مقارنة بإجمالي الناتج المحلي، التي تقرب من 90% في بعض البلدان.