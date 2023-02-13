"مساعدتك قيمة للغاية!".. ميسي يشارك في حملة جمع تبرعات منكوبي الزلزال (صور)

Sırada Lionel Messi var;



Leo'nun maçta giyip imzaladığı formasını açık artırmayla satıyoruz!



Satıştan elde edilecek gelir deprem bölgesinde kullanılmak üzere @ahbap 'a bağışlanacaktır.

Lionel Messi ile iletişime geçip durumu anlatan @hakanc10 ve @gigiodonna1 'ya çok teşekkürler pic.twitter.com/6INZsnWaA8