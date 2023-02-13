"مساعدتك قيمة للغاية!".. ميسي يشارك في حملة جمع تبرعات منكوبي الزلزال (صور)

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A post shared by Leo Messi (@leomessi)
A post shared by Leo Messi (@leomessi)
Sırada Lionel Messi var;
Leo'nun maçta giyip imzaladığı formasını açık artırmayla satıyoruz!
Satıştan elde edilecek gelir deprem bölgesinde kullanılmak üzere @ahbap 'a bağışlanacaktır.
Lionel Messi ile iletişime geçip durumu anlatan @hakanc10 ve @gigiodonna1 'ya çok teşekkürler pic.twitter.com/6INZsnWaA8
— Merih Demiral (@Merihdemiral) February 10, 2023
Sırada Lionel Messi var;
Leo'nun maçta giyip imzaladığı formasını açık artırmayla satıyoruz!
Satıştan elde edilecek gelir deprem bölgesinde kullanılmak üzere @ahbap 'a bağışlanacaktır.
Lionel Messi ile iletişime geçip durumu anlatan @hakanc10 ve @gigiodonna1 'ya çok teşekkürler pic.twitter.com/6INZsnWaA8