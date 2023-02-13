بفأس وسكين.. تلميذ كازاخستاني يهاجم زملاءه في المدرسة (صور)

وقال مكتب المدعي في بيان له إن طالبا في المدرسة الثانوية رقم 4 في مدينة بتروبافلوفسك "ألحق إصابات جسدية" بثلاثة طلاب بينهم صبية وصبيان من صفي التاسع والعاشر، وتم نقلهم إلى مستشفى الأطفال الإقليمي، وهم في حالة الوعي.وأضاف البيان أن القاصر الذي لم يكشف من اسمه إلا الحرف الأول "د"، احتجزته الشرطة وتم فتح تحقيق في الحادث بموجب مادة "محاولة قتل".وذكرت وكالة "كازإنفورم"، أن المهاجم كان يحمل فأسا وسكينا في يديه، فيما أفادت المعلومات الأولية من مكتب المدعي بأن "د" كان يخضع لرعاية نفسية.