زلزال جديد يضرب غازي عنتاب التركية

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد"، اليوم الاثنين، وقوع زلزال جديد في مدينة غازي عنتاب.

وذكرت "أفاد"، وفق وسائل إعلام تركية، أن زلزالاً بقوة 4.6 درجة وقع في منطقة الإصلاحية بغازي عنتاب عند الساعة 14:59.



وصباح الاثنين الماضي، تعرضت كهرمان مرعش لزلزال بقوة 7.7 تسبب في دمار كبير فيها وفي كل من هاتاي وعثمانية وأديامان وغازي عنتاب وشانلي أورفا ودياربكر وملاطية وكيليس وأضنة، ليتبعه زلزال آخر بقوة 7.6 ومركزه البستان في نفس المدينة.