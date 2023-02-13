الناتو: بوتين لا يريد السلام والهجوم الروسي على اوكرانيا "بدأ بالفعل"

وقال ستولتنبرغ: "لا نرى على الإطلاق ما يشير إلى أن الرئيس بوتين مستعد للسلام، لكن ما نراه هو ما زال يريد السيطرة على أوكرانيا".وتابع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: "نرى كيف ينقلون مزيدا من القوات والأسلحة والقدرات".ويُعتقد على نطاق واسع أن روسيا تخطط لشن هجوم كبير جديد، وتقول أوكرانيا، إنها بحاجة إلى طائرات مقاتلة وصواريخ بعيدة المدى من أجل المواجهة واستعادة الأراضي التي خسرتها.