بعد قروض النقد الدولي.. حديث عن "وقت عصيب" تمر به باكستان

حصلت باكستان على خطة إنقاذ بقيمة 6 مليارات دولار أمريكي من صندوق النقد الدولي في عام 2019، والتي توجت بمليار دولار أمريكي أخرى العام الماضي، قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن صندوق النقد الدولي يمنح إسلام أباد وقتاً عصيباً في خطة الإنقاذ، حسبما أفادت صحيفة جيو نيوز.



وفي تلك الاثناء فإن وفدا من صندوق النقد الدولي موجود في إسلام أباد ويمنح وزير المالية وفريقه وقتاً عصيباً للغاية. واشار رئيس الوزراء قائلا "لن أخوض في التفاصيل حول هذا الأمر أكثر من ذلك، لكن تحدياتنا الاقتصادية لا يمكن تصورها"، مؤكدا أن "شروط صندوق النقد الدولي التي يتعين علينا الوفاء بها تفوق الخيال ولكن يتعين علينا القيام بذلك".

ويزور وفد من صندوق النقد الدولي باكستان لاستئناف المحادثات المتوقفة للإفراج عن قرض قيمته مليار دولار أمريكي. حيث يتواجد فريق من صندوق النقد الدولي- برئاسة رئيس البعثة ناثان بورتر- حالياً في باكستان لإجراء دورات للمراجعة التاسعة التي ستستمر حتى 9 فبراير.

وبعد شهور من التردد، أجبر استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد وتدهور الوضع الاقتصادي الحكومة على قبول جميع الشروط التي وضعها المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له.

ومن المتوقع إبرام اتفاقية على مستوى الموظفين بعد انتهاء المحادثات بموجب تسهيل الصندوق الممدد بقيمة 6.5 مليار دولار أمريكي (EFF).

وفي غضون ذلك، انخفض الروبية الباكستانية إلى أدنى مستوى تاريخي مقابل الدولار بعد أن علق شهباز بأن صندوق النقد الدولي يمنح باكستان "وقتاً عصيباً" ومطالب المقرض ببذل المزيد على الصعيد الاقتصادي ، وفقًا لما ذكرته جيو نيوز.

وفي سوق ما بين البنوك خلال التداول اليومي، تم تداول الروبية عند 278.67 مقابل الدولار في الساعة 12:48 مساءً، وفقاً لاتحاد شركات الصرافة الباكستانية (ECAP). أغلقت العملة المحلية عند 271.35 روبية أمام الدولار في اليوم السابق مما جعلها تنخفض بمقدار 4.65 روبية.

وأفاد مدير السلع في AA عدنان أجار لـ Geo.tv أنه من المتوقع حدوث دوامة هبوطية في الروبية حتى تحصل باكستان على اتفاقية على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي، وفقاً لما ذكرته جيو نيوز.

وذكرت صحيفة جيو نيوز أن صندوق النقد الدولي رفض في اليوم السابق خطة الحكومة الدائرية لإدارة الديون.

واليوم، أفيد أن الصندوق قد نقل إلى السلطات لاتخاذ تدابير ضريبية نوعية ومستدامة كبيرة وعائدات غير ضريبية لجلب إيرادات إضافية لسد الفجوة المتوقعة البالغة 600 مليار روبية في الإطار المالي.

وطلب وفد صندوق النقد الدولي من الحكومة رفع هدف تحصيل الضرائب من المجلس الفيدرالي للإيرادات (FBR) لمواءمته مع النمو الاسمي المتوقع في السنة المالية الحالية بشكل رئيسي بمساعدة زيادة الضغوط التضخمية القائمة على مؤشر أسعار المستهلكين، حسبما أفادت التقارير. الأخبار الجغرافية.

وتواجه البلاد سيفاً ذا حدين، حيث أن تدفقات الدولار على شكل قروض متعددة الأطراف وثنائية قد اختنقت بشدة وانكمشت.

ونقل صندوق النقد الدولي إلى السلطات الباكستانية لاتخاذ تدابير ضريبية نوعية ومستدامة كبيرة وعائدات غير ضريبية لجلب إيرادات إضافية لسد الفجوة المتوقعة البالغة 600 مليار روبية في الإطار المالي، وفقاً لما أوردته جيو نيوز.