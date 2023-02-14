هزة أرضية بقوة 3.6 تضرب أوزبكستان

وجاء في بيان صدر عن المركز: "وقعت هزة في أراضي أوزبكستان في الساعة 05:48 صباح اليوم الثلاثاء".ويقع مركز الهزة في منطقة ديخكانابسكي بمقاطعة كاشكاداريينسكايا على عمق 10 كيلومترات، وبلغت المسافة من مركز الهزة إلى (العاصمة) طشقند 417 كيلومترا في اتجاه الجنوب الغربي".ولا توجد هناك معلومات حول وقوع إصابات أو أضرار جراء الهزة.