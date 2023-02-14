وصول أول طائرة مساعدات سعودية إلى سوريا



السومرية نيوز - دوليات



وصلت طائرة سعودية اليوم الثلاثاء، إلى مطار حلب الدولي تحمل 35 طنا من المساعدات الغذائية، لإغاثة المتضررين من الزلزال.

وكان مدير الطيران المدني السوري باسم منصور، أعلن يوم أمس منح إذن لهبوط طيران قادم من السعودية سينقل مساعدات إنسانية، مشيرا إلى أن هناك رحلات عدة ستصل خلال الأيام القادمة.



وأوضح أن "مواعيد وصول الرحلات القادمة من السعودية غير ثابتة، وحتى الآن لم تحدد المطارات التي ستهبط فيها".