بعد مرور 200 ساعة.. انقاذ شاب من تحت أنقاض الزلزال بتركيا

وذكرت الوسائل، أن "فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال ناج من تحت أنقاض الزلزال في أديامان بتركيا بعد نحو 200 ساعة من وقوع الزلزال".وأعلنت تركيا، اليوم الثلاثاء، حصيلة صادمة للمباني المنهارة والخراب الذي لحق بالبنية السكنية جنوبي البلاد، إثر الزلزال المدمر الذي وقع الإثنين، 6 شباط 2023، وراح ضحيته الآلاف في كل من الجنوب التركي وشمال غربي سوريا، بكارثة إنسانية لم تشهدها المنطقة منذ عقود.بحسب وزير البيئة والتطور العمراني التركي، مراد قوروم، فإن 41 ألفاً و791 بناءً انهارت أو تضررت في الولايات التركية الـ 10 المتأثرة بالزلزال.جاء ذلك في تصريح له من مركز التنسيق التابع لرئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، في ولاية غازي عنتاب، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول.وقال قوروم: إنه تم فحص مقاومة 307 آلاف و763 مبنى للزلزال في الولايات العشر.حول حصيلة المباني المنهارة، أوضح أنها تعني أن "ما يعادل قرابة 190 ألفاً و172 مسكناً ومكان عمل" تعرضت للدمار.لفت أيضاً إلى استمرار أعمال تحديد الأضرار في الولايات العشر المتضررة من الزلزال في تركيا، عبر فرق مختصة مكونة من 6500 عنصر.كذلك قال إن العمل جارٍ على الأرض، فيما يتعلق بإعادة بناء المساكن في المناطق المتضررة في الولايات العشر.أما عن أعمال البناء فقال: "آمل أن نبدأ أعمال البناء في جميع الولايات العشر في تركيا بشكل متزامن، بحلول نهاية الشهر (فبراير/شباط الحالي)".تناول أيضاً أعداد وفيات الزلزال في ولاية غازي عنتاب، موضحاً أنها بلغت 3729 شخصاً، وعدد من تم إنقاذهم من تحت الأنقاض بلغ 15 ألفاً و10 أشخاص.في سياق متصل، أعلنت السلطات في تركيا، مواصلة جهودها في نقل المصابين من المناطق المنكوبة جراء الزلزال إلى ولايات أخرى، لتلقي العلاج.في هذا الإطار، وصلت مطار أتاتورك بإسطنبول، الثلاثاء، 14 فبراير/شباط 2023، طائرة نقل عسكرية قادمة من ولاية أضنة، وعلى متنها 49 مصاباً برفقة ذويهم، بحسب الأناضول.عقب وصول الطائرة إلى المطار، نقلت فرق الإسعاف المصابين إلى مشافي إسطنبول، لتقديم الرعاية الصحية لهم.