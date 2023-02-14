الاتحاد الأوروبي: لا يزال خطر داعش والقاعدة يشكل تهديداً على العراق وسوريا

وقال سالمي خلال ورشة عمل بين الاتحاد الأوروبي ومستشارية الامن القومي العراقي بمجال مكافحة التطرف العنيف والإرهاب، حضرها مراسل السومرية نيوز، "ابارك واشيد بدور الحكومة العراقية التي بذلتها لمكافحة الإرهاب ووضعها لاستراتيجيات وخطط جديدة للقضاء على العنف المتطرف والإرهاب".وأضاف، أن " داعش والقاعدة لا يزالان يشكلان تهديدا على العالم بصورة عامة والعراق وسوريا على وجه الخصوص"، لافتا الى أن "المجاميع المتطرفة انسحبت من الميدان وتوجهت الى مواقع التواصل الاجتماعي لتجنيد الشباب".وأكد منسق الاتحاد الأوروبي، أن "الاتحاد الأوروبي استثمر في الرياضة والعلم لاستقطاب الشباب بدل ان تستغلهم المجاميع الإرهابية المتطرفة" مبينا: "لدينا عدة برامج بالشراكة مع مستشارية الامن القومي العراقي لمنع التطرف والإرهاب".بدورها، مستشارية الامن القومي العراقي، برئاسة قاسم الاعرجي، أكدت أن "عامي 2023 2024 سيستغلان الخبرات في القضاء على التطرف والإرهاب".من جانبه، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب، اندرس فيبيرك، بين: "سنعمل مع العراق ومستشارية الامن القومي للقضاء على العنف المتطرف".