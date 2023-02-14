واشنطن بوست: مئات الآلاف من السوريين والتركيين مصابون أو بلا مأوى

وقالت الصحيفة إنه مع تجاوز عدد الضحايا حاجز الـ37 ألف قتيل، وإصابة عشرات الآلاف وتشريد الملايين، تزايدت الدعوات لتحقيق العدالة للضحايا، خاصة في سوريا، حيث لم تصل أي مساعدات إلا بعد عدة أيام من وقوع الكارثة.ونقلت الصحيفة عن جماعات إنسانية أن التأخير أعاق بشدة قدرة رجال الإنقاذ على انتشال الناس أحياءً من تحت الأنقاض، مشيرة إلى أن السوريين ينتظرون في الوقت الحالي الآلات الثقيلة والأدوات المتخصصة المتوفرة على الجانب التركي من الحدود.وأضافت الصحيفة أن مئات الآلاف من الناس في كلا البلدين مصابون أو بلا مأوى، كما يعيش الكثير منهم في خيام مؤقتة أو في سياراتهم، مشيرة إلى أن هناك تقارير متزايدة عن النهب وانعدام الأمن في بعض المناطق الأكثر تضرراً، ما يعمق الشعور باليأس بين الناجين.وتابعت الصحيفة أنه بالنسبة لأولئك الذين عملوا على مدار الساعة في المناطق السورية المتضررة، اعتبرت وكالات الإغاثة هناك أن المساعدات التي وصلت إلى البلاد "قليلة جدًّا ومتأخرة جدًّا، حيث فقدت أرواح لا تعد ولا تحصى".وحذرت الصحيفة أنه بينما تحوّل مجموعات الإغاثة تركيزها من الإنقاذ إلى الاستجابة طويلة المدى، هناك مخاوف من سهولة انتشار الأمراض بين النازحين. وقالت إنه بالرغم من أن اللقاحات تعد من بين الإمدادات التي يتم إرسالها إلى المناطق المنكوبة، إلا أن أنظمة الرعاية الصحية في كلا البلدين تتعرض لضغوط شديدة.