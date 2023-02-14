تركيا.. اعتقال اكثر من 90 شخصاً بعد أعمال نهب في مناطق الزلزال

ويخضع ما مجموعه 232 شخصاً للتحقيق بتهمة النهب والسرقة والاحتيال، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أمس الاثنين.ووفقاً لشهود عيان، فإنّ الوضع في مناطق الزلزال متوتر جزئياً. وبحسب تقارير حكومية، كانت هناك أيضاً أعمال نهب.وأعربت ممثلة تركيا لدى منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إيما سنكلير ويب، ونقابة المحامين في ديار بكر، عن قلقهما إزاء التقارير التي لم يتم التحقق منها، والتي تفيد بأنّ اللصوص المشتبه بهم تعرضوا لسوء المعاملة.وناشدت الممثلة الأممية السلطات "اتخاذ إجراءات" ضد اللصوص المشتبه فيهم، وكذلك ضد الأشخاص الذين يمارسون القصاص خارج نطاق العدالة.وأمس الاثنين، أصدرت السلطات التركية أوامر باعتقال 31 شخصاً في ولاية ملاطية في إطار قضية المباني المدمّرة جراء الزلزال. وأطلق مكتب المدعي العام في ملاطية تحقيقاً بشأن الخلل في المباني التي انهارت.وفي 6 شباط الجاري، ضرب زلزال مدمّر بقوة 7.7 درجة أجزاءً من تركيا وسوريا، تبعته هزات ارتدادية قوية لا تزال مستمرة، وهو ما أسفر عن مقتل 33 ألف شخص معظمهم في تركيا.وأوضحت "آفاد"، في بيان أمس الاثنين، أنّها أحصت 2724 هزة ارتدادية وقعت عقب الزلزالين الرئيسين اللذين بلغت قوتهما 7.8 و7.6 درجات، مضيفةً: "تم إجلاء مئات الآلاف من المناطق المنكوبة من جراء الزلزال".