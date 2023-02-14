أسعار النفط تعزز تراجعها بعد قرار أمريكي

وبحلول الساعة 17:08 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند مستوى 78.54 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 2% عن سعر الإغلاق السابق.فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند مستوى 85.14 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 1.7% عن سعر التسوية السابق، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".وقبل ذلك اليوم تراجع الخامان بنسبة 0.97% للأمريكي وبنسبة 0.57% لخام "برنت".وأمس قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إنها ستبيع 26 مليون برميل أخرى من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، وذلك بموجب تفويض صدر من الكونغرس في السنوات السابقة.