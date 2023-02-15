وجاءت تصريحات ساندو بعدما أكد مسؤولو المخابرات في مولدوفا المؤامرة المزعومة التي كشف عنها الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عندما زعم أن حكومته اعترضت وثائق تحدد الخطوط العريضة للخطة الروسية.وقالت الصحيفة إن تصريحات رئيسة مولدوفا، وهي جمهورية سوفيتية سابقة، قد أعادت إلى الأذهان خطة أعدها جهاز الأمن الفدرالي الروسي العام الماضي عندما قام بتحويل عشرات الملايين من الدولارات إلى مولدوفا لإنشاء شبكة من السياسيين المؤثرين المؤيدين لموسكو هناك.وأشارت الصحيفة إلى أن روسيا "تحتل" جيب ترانسنيستريا المنفصل في شرق مولدوفا. وقالت ساندو إن روسيا تأمل في الاستفادة من السخط العام من تداعيات الحرب، بما في ذلك انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع وارتفاع التضخم، لتشكيل حكومة جديدة.وأوضحت الصحيفة أن جيب ترانسنيستريا – الذي يبلغ عدد سكانه نحو 500 ألف نسمة - يعد موطنًا لمحطة الطاقة التي تزود الغالبية العظمى من إمدادات الكهرباء في مولدوفا، زاعمة أن روسيا تعتزم استغلال موقع المنطقة الإستراتيجي لزعزعة استقرار البلاد.وعن أهمية ترانسنيستريا، نقلت الصحيفة عن أنطون بارباشين، وهو خبير في الشأن الروسي، قوله إن فكرة سعي روسيا لإنشاء رابط جغرافي مع المنطقة تعود إلى التسعينيات، إذ لطالما سعت روسيا إلى الحفاظ على "جيوب نفوذ" في أوروبا الشرقية لتبقى موالية لها.وقالت الصحيفة إنه كذريعة أخرى لضم المنطقة، أعرب رستم مينكاييف، جنرال بارز بالجيش الروسي، عن رغبته في إنشاء طريق إلى السكان الناطقين بالروسية هناك، إذ زعم أنهم يعانون من "الاضطهاد". وأوضحت الصحيفة أن هذه الذريعة استخدمتها روسيا أيضًا قبل شن الحرب على أوكرانيا.وقال بارباشين إن المنطقة نفسها ليس لها قيمة إستراتيجية كبيرة لموسكو، لكن إرسال قوات إلى هناك من شأنه أن "يخلق أزمات" لروسيا، بما في ذلك فرض عقوبات دولية إضافية وتدمير علاقة موسكو مع مولدوفا، التي تعتبر محايدة دستوريًّا والتي قالت إنها لن تنضم إلى "الناتو".وعن مدى احتمالية حدوث تقدم روسي نحو المنطقة، صرح محللون للصحيفة بأن النسبة "ضئيلة للغاية"، حيث تكبدت خسائر فادحة وأعادت توجيه جهودها العسكرية للسيطرة على منطقة دونباس في شرق أوكرانيا، بعد فشل محاولات الاستيلاء على العاصمة، كييف، ومساحات واسعة من أوكرانيا.