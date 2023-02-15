فقدان العشرات من المهاجرين جراء تحطم قارب قبالة سواحل ليبيا

وقالت المنظمة على تويتر إن "73 مهاجرا على الأقل فُقدوا ويُعتقد أنهم لقوا حتفهم بعد تحطم قارب قبالة السواحل الليبية أمس الثلاثاء".وأضافت المنظمة أن "سبعة ناجين فقط تمكنوا من العودة إلى الشاطئ من القارب الذي كان يقل حوالي 80 شخصا أفادت التقارير أنهم كانوا في طريقهم إلى أوروبا".