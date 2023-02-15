الجيش الامريكي يؤكد مقتل قيادي في "داعش" بعملية في سوريا

أكدت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الاربعاء، مقتل عضو بارز في تنظيم "داعش" الإرهابي يدعى إبراهيم القحطاني، كان مسؤولا عن هجمات التنظيم على مراكز اعتقال عناصر "داعش".

وقالت القيادة الأمريكية في بيان: "ضبط أسلحة متعددة وذخيرة وحزام ناسف، خلال العملية ذاتها التي تمت في العاشر من شباط".



واضافت أن "هناك أكثر من 10 آلاف معتقل من "داعش" محتجزون في سوريا".

