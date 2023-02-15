أعطال تطال موقع "تويتر" في دول عدة

أفاد موقع Downdetector بأن مستخدمي الإنترنت في عدد من دول العالم أبلغوا عن أعطال في عمل منصة "تويتر" للتواصل الاجتماعي.



وكشف المستخدمون الذين أبلغوا عن مشاكلها عن مشاكل في الموقع والتطبيق، وكذلك عند الاتصال بالخادم.



وتم الإبلاغ عن أكبر عدد من تقارير الأعطال في الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا. وتشهد العديد من البلدان زيادة في عدد الشكاوى.