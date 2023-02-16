"إن غدا لناظره قريب".. نصر الله يحذر الأمريكيين: ستخسرون كل شيء

ونقلت وكالة "الميادين" عن حسن نصر الله قوله: "ما يحصل في لبنان سببه الرئيسي هو الضغوط الأميركية وسياسة سحب الأموال والودائع بطريقة مدبرة".وأضاف: "يجب السعي لإنجاز اقتصاد قوي في بلدنا والبحث عن أسواق أخرى كالصين وروسيا مثلا".وتابع نصر الله: "لن نسمح أبدا بحصول تسويف بشأن استخراج النفط من مياهنا..أحذر من أي تسويف بشأن استخراج النفط من المياه ويجب إبلاغ الأمريكيين بالابتعاد عن هذه المسألة".وأردف نصر الله: "أقول للأمريكيين أنهم إذا أرادوا زرع الفوضى في لبنان فـ"أنتم ستخسرون كل شيء... من يراهن على أن الألم والوجع سيجعل بيئتنا تتخلى عن مبادئها وإنجازاتها هم واهمون".وتوجه حسن نصر الله للأمريكيين قائلا: "من يريد أن يدفع بلبنان إلى الفوضى والانهيار عليه أن يتوقع كل ما لا يخطر في باله..وإذا دفعتم لبنان إلى الفوضى فعليكم أن تنتظروا الفوضى في كل المنطقة وفي مقدمتها ربيبتكم إسرائيل".واستطرد: "كما كنا جاهزين للحرب دفاعاً عن نفطنا فنحن جاهزون لمد أيدي سلاحنا إلى ربيبتكم إسرائيل..إن غدا لناظره قريب".