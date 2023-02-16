إيران ترد على تأكيد أمريكا بتواجد زعيم القاعدة الجديد على اراضيها

وقال عبد اللهيان في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أنصح مسؤولي البيت الأبيض بوقف لعبة رهاب إيران الفاشلة.. نشر أخبار عن زعيم القاعدة وربطه بإيران أمر مضحك".وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، قد قال أمس الأربعاء: "تقييمنا يتوافق مع تقييم الأمم المتحدة بأن الزعيم الفعلي الجديد للقاعدة سيف العدل موجود في إيران".وكانت الأمم المتحدة أصدرت تقريرا، الثلاثاء، ورد فيه أنّ الرأي السائد للدول الأعضاء هو أن سيف العدل أصبح زعيم تنظيم القاعدة.لكن التنظيم لم يعلنه رسميا بعد "أميرا" له؛ بسبب الحساسية إزاء مخاوف سلطات طالبان في أفغانستان التي لم ترغب في الاعتراف بأن الظواهري قُتل بصاروخ أمريكي في منزل في كابول العام الماضي، وفق تقرير الأمم المتحدة.وساعد العدل في بناء القدرة العملياتية لتنظيم القاعدة، ودرّب بعض الأشخاص الذين شاركوا في هجمات 11 أيلول 2001 في الولايات المتحدة، وفق المنظمة الأمريكية "مشروع مكافحة التطرف".