تقرير دولي بشأن الأقليات الدينية.. الهند أولاً من بين 110 دولة

وفقاً لتحليل تقرير الأقلية العالمية لـ 110 دولة، تتمتع الهند بأعلى مستوى من قبول الأقليات الدينية، تليها كوريا الجنوبية واليابان وبنما والولايات المتحدة.



وتأتي جزر المالديف وأفغانستان والصومال في ذيل القائمة مع احتلال المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة المركزين 54 و61 على التوالي.

وصُنفت الهند في المرتبة الأولى من بين 110 دول من حيث تدابير الشمول تجاه الأقليات الدينية، وفقاً للتقييم الافتتاحي لمركز تحليل السياسات (CPA) حول الأقليات العالمية، حسبما ذكرت صحيفة أستراليا توداي، مركز تحليل السياسات (CPA) وهو معهد أبحاث يقع مقره الرئيسي في باتنا الهندية.

ومن بين 110 دولة، تتمتع الهند بأعلى مستوى من قبول الأقليات الدينية، تليها كوريا الجنوبية، واليابان، وبنما، والولايات المتحدة.

وذكر التقرير أن جزر المالديف وأفغانستان والصومال تأتي في ذيل القائمة، مع احتلال المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة المركزين 54 و 61 على التوالي، تستند سياسة الأقليات في الهند إلى نهج يؤكد على تعزيز التنوع، وفقًا لتقرير سلطة التحالف المؤقتة.

ويحتوي دستور الهند على أحكام محددة وحصرية للنهوض بالأقليات الدينية في الثقافة والتعليم. وبحسب التقرير، لا توجد أحكام صريحة لتعزيز الأقليات اللغوية والدينية في أي دستور آخر، ويسلط التقرير الضوء على أنه، على عكس العديد من الدول الأخرى، لا توجد قيود على أي طوائف دينية في الهند.

وتستخدم الأمم المتحدة سياسة الأقليات الهندية كنموذج للدول الأخرى بسبب شمولية النموذج وعدم التمييز ضد العديد من الأديان وطوائفها. ومع ذلك، فإنه في كثير من الأحيان لا يقدم النتائج المتوقعة لأن هناك العديد من التقارير عن صراعات بين مجتمعات الأغلبية والأقليات ولا سيما مع المجتمع المسلم، حول مجموعة متنوعة من المخاوف، وفقاً لتقرير سلطة الائتلاف المؤقتة.