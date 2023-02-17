"زلزال القرن".. أكثر من 90 طائرة اغاثية إماراتية تصل إلى تركيا وسوريا

ولفتت وزارة الدفاع الإماراتية في تغريدة عبر تويتر، اليوم الجمعة، إلى أن عملية "الفارس الشهم 2" متواصلة لدعم تركيا وسوريا في مواجهة آثار الزلزال.وأشارت إلى أنه "تم ارسال اجمالي 91 طائرة شحن محملة بالمساعدات إلى تركيا وسوريا حتى الآن".ولفتت إلى أن "اجمالي المساعدات الإغاثية للبلدين بلغ ألفين و549 طنا".وقالت وكالة الأنباء الإماراتية، امس الخميس، إن "عدد الرحلات بلغ إلى سوريا 44 طائرة وكذلك 34 إلى تركيا ليصبح عدد الرحلات 78 تحمل على متنها 2107 أطنان من المواد الغذائية والطبية وخيم إيواء حتى الآن".وفي 6 شباط الجاري، ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.