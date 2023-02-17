أوكرانيا تطالب بإخلاء "باخموت" فوراً.. ماذا يجري؟

وحثت فيريشوك المواطنين على إخلاء المدينة بشكل عاجل؛ لأن وجودهم في المدينة يشكل مخاطر على الجيش والمتطوعين، على حد قولها.وكتبت إيرينا فيريشوك على قناتها في تيلغرام "أناشد المدنيين الذين ما زالوا في باخموت، إذا كنتم مواطنين ملتزمين بالقانون ووطنيين، يجب أن تقوموا بالإخلاء على الفور".وأشارت فيريشوك إلى أن المدنيين الذين بقوا في باخموت يعرضون ذويهم الذين أجبروا على البقاء في المدينة بسببهم للخطر، وأنهم يشكلون خطرا على رجال الشرطة والمتطوعين الذين يصلون إلى المدينة لمساعدتهم، ويتدخلون أيضا في عمل القوات المسلحة الأوكرانية وقوات الأمن.