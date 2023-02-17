"الناتو": النزاع في أوكرانيا سينتهي على طاولة المفاوضات

وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي، على هامش "مؤتمر ميونخ للأمن": "ان النزاع "سينتهي على الأرجح على طاولة المفاوضات"، مبينا أن "نتائجه ستعتمد" على الوضع في ساحة المعركة".وأضاف: "لذلك، الآن الدعم العسكري (لكييف) هو السبيل الوحيد لضمان تحقيق سلام طويل الأمد وعادل."وعند سؤاله عمّا إذا كان بإمكان كييف "النصر"، قال: "نعم، هذا هو سبب دعمنا لها (أوكرانيا)".