بعد 278 ساعة.. انتشال ناج عمره 40 عاما من تحت الأنقاض في تركيا

وذكرت وسائل اعلام تركية انه: "بذلك تستمر عمليات الإنقاذ في تركيا وسوريا بحثا عن ناجين تحت الأنقاض، وذلك مع تضاؤل فرص وجود أحياء بعد مضي 12 يوما على حدوث الزلزال المدمر في البلدين الذي خلّف آلاف الأشخاص والكثير من المصابين.ويوم أمس انتشلت فرق الإغاثة امرأة تركية على قيد الحياة من تحت الأنقاض في ولاية كهرمان مرعش وذلك بعد مضي 257 ساعة (11 يوما) على كارثة الزلزال.يذكر أنه في 6 شباط الجاري، ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.