سوريا.. مقتل قيادي بارز في داعش وإصابة 4 أمريكيين

أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى، اليوم الجمعة، مقتل قيادي بارز في تنظيم "داعش"، شمال شرقي سوريا.

وقالت القيادة في بيان مقتضب، أن "حمزة الحمصي القيادي البارز في تنظيم داعش قتل خلال عملية يوم أمس، شمال شرقي سوريا".



وأشارت إلى "إصابة ٤ جنود أمريكيين خلال العملية".