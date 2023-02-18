في أول زيارة منذ 3 اعوام.. وصول 6 مسؤولين صينيين إلى تايوان

وهذه هي أول زيارة رسمية يقوم بها ممثلو بر الصين الرئيسي إلى تايوان خلال السنوات الثلاث الماضية، ويضم الوفد الذي وصل من شنغهاي، 6 أشخاص يترأسهم نائب رئيس مكتب شؤون تايوان بمدينة شنغهاي، لي شياو دونغ.وذكرت سلطات تايبيه أن زيارة وفد شنغهاي إلى تايوان ستستمر حتى 20 فبراير الجاري.