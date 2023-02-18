روسيا تنقل أكثر من 2.5 طن من الأدوية إلى سوريا

السومرية نيوز – دوليات



نقل العسكريون الروس أكثر من 2.5 طن من الأدوية إلى مستشفيات مدينة حلب التي لا يزال المتضررون من الزلزال يتلقون العلاج فيها.

وشملت المواد الطبية المطهرات والمستحضرات الهرمونية وأنظمة نقل الدم والمضادات الحيوية وخافضات الحرارة ومسكنات الألم والأدوية الأخرى. وحسب رئيس الخدمة الطبية للقوات الروسية في سوريا، العقيد ألكسندر ليسيينكو، فإن مثل هذه المساعدات الإنسانية يتم تقديمها في جميع المدن المتضررة من الزلزال.