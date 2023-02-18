بينهم طفل.. انقاذ 3 اشخاص من ركام الزلزال "المدمر" في تركيا

ونقلت فرانس برس عن وسائل إعلام تركية قولها إنه تم "العثور على ثلاثة ناجين في تركيا بعد 13 يوما على الزلزال".وبلغت أحدث إحصائية لضحايا الزلزال رقم 45 ألف حالة وفاة في تركيا وسوريا.وانهار نحو 84 ألف مبنى في تركيا، أو تضررت بشدة، إثر الزلزالين المدمرين وآلاف التوابع، وفق وزير التخطيط العمراني التركي، مراد كوروم.