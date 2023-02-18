حي في تركيا يصمد أمام الزلازل.. لم يسقط فيه حجر واحد! (صور)

ولم يسقط حجر واحد خلال السنوات الماضية في منطقة هاربوت، التي يبلغ عمرها 5000 عام في ألازيغ.وفي عام 2020، هز زلزال بقوة 6.8 درجات محافظة ألازيغ التركية، لكن لم تحدث أي أضرار في الحي التاريخي، وفي 6 شباط الجاري هز زلازل بقوة 7.7 درجات تلاه آخر بقوة 7.6 درجات كهرمان مرعش، ولم يؤثر أيضا على الحي.ولم يحدث أي ضرر في المئذنة المنحنية وقلعة هاربوت وغيرها من النزل والحمامات والقصور التاريخية، والتي ثبت أنها أكثر انحناء من برج بيزا المائل.وضربت مؤخرا زلازال عنيفة جنوب تركيا وشمال سوريا، أعقبتها مئات الهزات الارتدادية، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.