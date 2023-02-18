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حضور بارز للعراق.. قصة الاتحادات العربية تاريخياً: بدأت منذ عام 1945 ولا زالت قائمة

دوليات

2023-02-18 | 04:55
حضور بارز للعراق.. قصة الاتحادات العربية تاريخياً: بدأت منذ عام 1945 ولا زالت قائمة
1,214 مشاهدة

السومرية نيوز – تقرير

في محاولة لم الشمل العربي تأسست العديد من الاتحادات العربية منذ منتصف القرن العشرين حتى يومنا هذا، حيث وصل عددهن الى 6 اتحادات عربية سنتعرف عليهن في هذا التقرير.

6 اتحادات عربية: جامعة الدول العربية، الاتحاد الهاشمي، الجمهورية العربية المتحدة، الجمهورية العربية المتحدة، مجلس التعاون الخليجي، اتحاد المغرب العربي.

*جامعة الدول العربية
منظمة إقليمية تضم دولاً عربية في آسيا وأفريقيا. ينص ميثاقها على التنسيق بين الدول الأعضاء في الشؤون الاقتصادية، ومن ضمنها العلاقات التجارية الاتصالات، العلاقات الثقافية، الجنسيات ووثائق وأذونات السفر والعلاقات الاجتماعية والصحة. المقر الدائم لجامعة الدول العربية يقع في القاهرة، عاصمة مصر.

ويبلغ عدد الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية 22 دولة اعتبارًا من 2022. تأسست في القاهرة في عام 1945 من قبل مملكة مصر، ومملكة العراق، ولبنان، والانتداب على فلسطين، والسعودية، والجمهورية السورية، وشرق الأردن (الأردن من عام1946)، واليمن الشمالي (في وقت لاحق تحولت إلى اليمن). وكانت هناك زيادة مستمرة في العضوية خلال النصف الثاني من القرن العشرين مع قبول 15 دولة عربية و4 مراقبين.

تشاد ليست عضواً على الرغم من أن اللغة العربية واحدة من لغاتها الرسمية، إذ أن نحو 12 في المائة من التشاديين يعرفون أنفسهم على أنهم عرب وحوالي 900,000 ناطق بالعربية. وقدمت طلبا للحصول على العضوية في مارس 2014.

الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ليست عضوا في جامعة الدول العربية لأنها لا تعترف بها سوى بعض الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.

انفصلت جنوب السودان عن دولة السودان العضو في يوليو 2011.

*ادناه قائمة بالأعضاء:

*الاتحاد العربي الهاشمي
الاتحاد العربي ويعرف أيضا بالاتحاد العربي الهاشمي، هو اتحاد غير اندماجي كونفدرالي أعلن عنه رسمياً في 14 فبراير/شباط 1958 بين المملكة العراقية والمملكة الأردنية الهاشمية. بحكم أن البيتين الحاكمين في العراق والأردن ينتميان إلى الملك الحسين بن علي اللذي عرف بملك العرب. ينص دستور الاتحاد على أن الاتحاد يتكون من "المملكة العراقية والمملكة الأردنية الهاشمية وعضويته مفتوحة لكل دولة عربية ترغب في الانضمام إليه بالاتفاق مع حكومة الاتحاد"، وعلى احتفاظ "كل دولة من أعضاء الاتحاد بشخصيتها الدولية المستقلة وبنظام الحكم القائم فيها".

ينص الدستور كذلك في المادة 5: أ على (يكون ملك العراق رئيساً للاتحاد وفي حالة غيابه يكون ملك الأردن رئيساً للاتحاد) وتنص المادة السادسة من الدستور على (يكون مقر حكومة الاتحاد بصورة دورية في بغداد لمدة ستة أشهر من السنة وفي عمان لمدة ستة أشهر أخرى). في 17 شباط/فبراير تمت المصادقة على الاتفاقية من قبل مجلسي الأعيان والنواب العراقيين.

وتشكلت حكومة الاتحاد العربي الهاشمي في 19 أيار 1958 وأطيح بها في ثورة 14 تموز 1958.

*الجمهورية العربية المتحدة
الجمهورية العربية المتحدة هو الاسم الرسمي للكيان السياسي المتشكل إثر الوحدة بين جمهوريتي مصر وسوريا، أعلنت الوحدة في 22 فبراير / شباط 1958 بتوقيع ميثاق الجمهورية المتحدة من قبل رئيسي سوريا شكري القوتلي ومصر جمال عبد الناصر. اختير عبد الناصر رئيسًا والقاهرة عاصمة للجمهورية الجديدة. وفي عام 1960 تم توحيد برلماني البلدين في مجلس الأمة بالقاهرة وألغيت الوزارات الإقليمية لصالح وزارة موحدة في القاهرة أيضًا.

أنهيت الوحدة بانقلاب عسكري في دمشق يوم 28 سبتمبر / أيلول 1961، وأعلنت سوريا عن قيام الجمهورية العربية السورية، بينما احتفظت مصر باسم الجمهورية العربية المتحدة حتى عام 1971 عندما سميت باسمها الحالي جمهورية مصر العربية.

*الجمهورية العربية المتحدة 2
كانت الجمهورية العربية المتحدة لعام 1963 اندماجًا مخططًا لعدة دول عربية مصر والعراق وسوريا، على أساس الاتحاد المصري السوري السابق الذي حمل نفس الاسم. وعلى العكس من نظام الدولة الموحدة المصرية السورية السابقة، فقد تم التخطيط لاتحاد فدرالي في عام 1963، في الواقع فشلت النسخة الجديدة من الجمهورية العربية المتحدة والتي استمر لـ 4 أشهر فقط.

*مجلس التعاون الخليجي
مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو كما يعرف باسم مجلس التعاون الخليجي أو مجلس التعاون لدول الخليج العربي، هو منظمة إقليمية سياسية، اقتصادية، عسكرية وأمنية عربية مكوّنة من ست دول عربية تطل على الخليج العربي وتشكل أغلبية مساحة شبه الجزيرة العربية، هي المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين.

تأسس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 25 مايو 1981م بالاجتماع المنعقد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وكان أمير الكويت الأسبق الشيخ جابر الأحمد الصباح صاحب فكرة إنشائه. يتولى الأمانة العامة للمجلس حاليًّا جاسم البديوي. يتخذ المجلس من العاصمة السعودية الرياض مقرًا رئيسيًّا له.

*مطالبات تاريخية بانضمام العراق
ومطالبات العراق بالانضمام للمجلس قديمة، ربما مع إنشاء المجلس نفسه عام 1981، وكانت العلاقات بين العراق والخليج في هذه الفترة على مستوى جيد بسبب الحرب العراقية الإيرانية.

ووصلت العلاقة بين العراق والخليج إلى مشاركته في الفعاليات الرياضة الخليجية، ورغم ذلك ظل انضمامه مستبعدا رغم أن العراق يرتبط مع دول الخليج مشتركات عدة منها اشتراكه معهم في الخليج العربي، بالإضافة إلى مشاركته معهم كونه أحد البلاد النفطية.

وتوقفت المطالبات مع تصاعد الخلافات الخليجية العراقية في ظل حكم الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين والتي وصلت إلى ذروتها مع الحرب العراقية على الكويت.

ومع سقوط نظام صدام حسين في 2003، عادت المطالبات مرة أخرى بانضمام العراق إلى مجلس التعاون الخليج، ففي 2004 قال إبراهيم الجعفري، رئيس مجلس الحكم الانتقالي إن وفدا من المجلس طلب خلال جولة قام بها لسبع دول عربية بانضمام العراق إلى مجلس التعاون.

وفي هذه الفترة كذلك قال وزير النفط العراقي إبراهيم بحر العلوم إن العراقيين "لهم مصلحة في الانضمام إلى المجلس، وأعلنّا مرارا من خلال جولاتنا أن أهم مطالبنا هو الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي، وذلك من منطلق حرصنا على الانضمام إلى الوطن الخليجي الموحد".

وفي 2008 طالب وزير الدفاع الأمريكي (وقتها) روبرت جيتس دول الخليج العربي بضم العراق إلى مجلس التعاون الخليجي، وقال الوزير أمام كبار مسؤولي الدفاع في عدد من دول الخليج والشرق الاوسط أن "على أن دول الخليج عليها أن تفكر في السماح للعراق بالانضمام إلى منظمات إقليمية مثل مجلس التعاون الخليجي، وأن تساعد بغداد عن طريق تقاسم المعلومات الاستخباراتية وتطوير جهود ضبط الحدود.

*ادناه دول الأعضاء:

*اتحاد المغرب العربي
اتحاد المغرب العربي (ا م ع) (UMA)، اتحاد إقليمي تأسس بتاريخ 17 فبراير/فيفري 1989 م بمدينة مراكش بالمغرب، ويتألف من خمس دول تمثل في مجملها الجزء الغربي من العالم العربي وهي: موريتانيا، المغرب، الجزائر، تونس وليبيا. وذلك من خلال التوقيع على ما سُمّي بمعاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي.

تعد اقتصادات الدول الخمس مكملة لاقتصاد بعضها البعض، حيث أن الاتحاد في حال تفعيله سيحقق الاكتفاء الذاتي لكل هذه الدول في معظم حاجياتها.

تبلغ مساحة دول هذا الاتحاد مجتمعة 6,041,261 مليون كيلومترا مربعا، وهي مساحة تفوق مساحة الاتحاد الأوروبي. يبلغ عدد سكان اتحاد المغرب العربي حوالي 100 مليون نسمة 80٪ منهم يعيش في المغرب والجزائر كما أن البلدان يملكان أقوى اقتصادين في هذا الاتحاد، حيث أن مجموع اقتصاد البلدين يساوي ٪75 من الاقتصاد الإجمالي لدول الاتحاد. عاصمة الاتحاد هي مدينة الرباط في المغرب. تونس هي الدولة الوحيدة من بين الأعضاء الخمس التي قامت بدسترة الاتحاد في دستورها.
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