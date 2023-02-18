روسيا تعلن السيطرة على بلدة جديدة في خاركيف الاوكرانية

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "في اتجاه كوبيانسك، وبعد عمليات هجومية نفذتها وحدات مجموعة الغرب، تم تحرير بلدة غريانيكيفكا في منطقة خاركيف بالكامل".أتى ذلك بعد أن كان الجيش الأوكراني قد أشار في تقريره الصباحي السبت إلى أن قرية غريانيكيفكا الصغيرة "قصفت" الجمعة بالمدفعية الروسية، دون تقديم مزيد من التفاصيل.يذكر أن البلدة تقع على بعد 20 كيلومتراً شمال شرقي كوبيانسك، المدينة الرئيسية في هذه المنطقة من خاركيف والتي سيطر عليها الروس في الأيام الأولى للعملية العسكرية، قبل عام.بعدها استعاد الأوكرانيون مدينة كوبيانسك في سبتمبر، التي كانت تضم قبل الحرب حوالي 30 ألف نسمة، بعد هجوم مضاد خاطف.ومنذ أيام عدة، عادت قوات موسكو معززة باستدعاء مئات الآلاف من جنود الاحتياط في روسيا، إلى الهجوم في هذه المنطقة.