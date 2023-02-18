تحذير أمريكي يخص أوكرانيا: ستشهد المزيد من الأيام المظلمة

وقالت هاريس: "ليس لدينا أوهام بشأن ما سيحدث، ستشهد أوكرانيا المزيد من الأيام المظلمة، سيستمر الشعور بالآثار العالمية المتتالية من قبل البلدان القريبة والبعيدة، من إفريقيا إلى جنوب شرق آسيا ومنطقة البحر الكاريبي".ويوم الجمعة، قال الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، في مقابلة مع بوابة "كونسورتيوم نيوز"، إن إطلاق روسيا لعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا كان مبررا.ووفقا له، أدت "عوامل معينة" إلى حقيقة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قرر إجراء عملية خاصة، موضحا: "لم تبدأ العملية بدون داع، توسع الناتو، وفكرة أن الناتو يمكن أن يأخذ أوكرانيا إلى صفوفه، كل هذه الأشياء تثير القلق".كما أشار الصحفي الأمريكي، إلى تصرفات واشنطن العدوانية تجاه دول العالم.