"مجموعة السبع" تتفق على تعزيز العقوبات ضد روسيا

وجاء في بيان صادر عن وزارة خارجية اليابان، أن بيان "مجموعة السبع" تضمن "اتفاق المشاركين في الاجتماع على الإبقاء على العقوبات ضد روسيا الاتحادية وتعزيزها، كما اتفقوا على دعوة الدول الثالثة إلى وقف تقديم المساعدة لروسيا".وأضافت الخارجية اليابانية: "لقد أعلنوا عدم مقبولية الخطاب النووي غير المسؤول لروسيا الاتحادية، مشيرين إلى أن استخدامه سيترتب عليه عواقب وخيمة".بالإضافة إلى ذلك، اتفق وزراء الخارجية على "مواصلة التعاون النشط مع أوكرانيا، مؤكّدين عزمهم على مواصلة مساعدة السلطات الأوكرانية".وبالإضافة إلى ذلك، فقد "عارضوا المحاولات الأحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ من خلال القوة أو الإكراه".