تسجيل هزة أرضية بقوة 5.5 درجة وسط تركيا

سجلت تركيا، اليوم السبت، هزة أرضية بقوة 5.5 درجة وسط البلاد.

وقالت وكالة "رويترز"، إن "المركز اليورومتوسطي لرصد الزلازل يعلن تسجيل هزة أرضية بشدة 5.5 درجات على مقياس ريختر وسط تركيا".

وضرب زلزال مدمر فجر السادس من شباط 2023، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، أسفر عن سقوط عشرات الآلاف بين قتيل وجريح، فضلاً عن دمار هائل لحق بمدن عدة.