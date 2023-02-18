استهداف قاعدة أمريكية شرقي سوريا

وذكرت وسائل إعلام سورية أن مجهولين استهدفوا المنطقة، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.ويمتلك الجيش الأمريكي وقوات أجنبية أخرى حليفة له ضمن ما يسمى التحالف الدولي، ما لا يقل عن 28 موقعا عسكريا معلنا في سوريا، تتوزع على 3 محافظات، هي الحسكة (17 موقعا) ودير الزور (9 مواقع) وحمص (موقعان).وينطوي حقل العمر النفطي كأكبر حقول النفط السورية، على أكبر القواعد الأمريكية في ريف دير الزور الشرقي.