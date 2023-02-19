هزة أرضية بقوة 4.1 تضرب مدينة الدقم العُمانية

السومرية نيوز – دوليات



أعلن مركز رصد الزلازل في سلطنة عمان، اليوم الاحد، تعرض مدينة الدقم على ساحل بحر العرب الى هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر .

وقال المركز في بيان، أن هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر ضربت مدينة الدقم على ساحل بحر العرب.



وتتواصل الهزات الأرضية تنتشر وتضرب مختلف دول العالم بعد كارثة الزلزال المدمر الذي اجتاح سوريا وتركيا وتسبب بمقتل قرابة 46 الف شخص من البلدين