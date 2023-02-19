بعد 5 جولات في بغداد.. السعودية تطالب بإشراك الخليج في المفاوضات مع إيران

وأضاف في جلسة حوارية على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، أن السعودية أوضحت لإيران أن نشر التسلح أيا كان ليس مفيدا للمنطقة ويجب وقفه.وأشار وزير خارجية السعودية إلى أن التسلح النووي لدولة تحمل عداء لدول الجوار، سيجعل الجميع يفكر في الدفاع عن نفسه.وأكد أن المملكة كانت تحذر منذ زمن من المسيّرات الإيرانية، والآن نراها في الحرب الأوكرانية الروسية، ولا بد من الحوار مع إيران حول هذه المسألة.يذكر أن السعودية وإيران عقدتا سابقا 5 جولات تفاوضية بوساطة من العراق. وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن الطرفين قد يعقدان جولة سادسة.وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن الرياض وطهران متفقتان على مواصلة المحادثات بينهما، ويمكنهما عقد جولة جديدة في بغداد.وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية السعودي إن بلاده تعمل مع الولايات المتحدة في قضايا أمن واستقرار المنطقة، لكنها في الوقت نفسه تراعي في تلك العلاقة مصالح السعودية القومية.وأكد الوزير السعودي أن موقف مجلس التعاون الخليجي موحد بخصوص الحرب الروسية الأوكرانية، وهو مع الحوار لحل الأزمة هناك.وفيما تعلق بملف الأزمة السورية، قال الوزير فيصل بن فرحان إن هناك إجماعا عربيا على أن الوضع الراهن في سوريا يجب ألّا يستمر، وأضاف أنه يجب معالجة وضع اللاجئين السوريين في الخارج، والجانب الإنساني في الداخل.